26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القوات": العالم كلّه يعرف العلاقة الوثيقة التي تربطنا ببكركي
Lebanon 24
26-06-2024
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
أكثر ما لفت انتباه الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أمس، هو انبراء مجموعة أبواق تبدأ من التيار الوطني الحر ولا تنتهي عند الممانعة بالتهجُّم على القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية في موضوع لقاء بكركي، والنقطة التي ينبغي التوقُّف عندها هي أنّ هذه الأبواق كلّها هي على طرف نقيض مع السياسات الوطنية التي تنتهجها بكركي، وتقف صفًّا واحدًا مع من هاجم بكركي واتهمها بأبشع التهم والأوصاف، وعليه يهّم الدائرة الإعلامية ان تؤكد على النقاط التالية:
Advertisement
- أولا، إنّ العالم كلّه يعرف العلاقة الوثيقة التي تربط القوات اللبنانية بصرح بكركي ومدى التشاور والتنسيق المستمرين معها، وبالتالي ما صدر عن هذه الأبواق لا علاقة له بالواقع والحقيقة وهو محض كذب وتضليل.
- ثانيًا، العالم كلّه أصبح يعرف أنّ الدكتور سمير جعجع يتجنّب المناسبات الرسمية المبرمجة مسبقًا والمعدة سلفًا بالزمان والمكان، وذلك للأسباب الأمنية المعروفة.
- ثالثًا، شاركت القوات اللبنانية بلقاء بكركي من خلال ممثلها النائب بيار بو عاصي، وبالتالي الكلام عن مقاطعة خاطئ وكاذب.
- رابعًا، اللقاء الذي دعا إليه البطريرك بشارة الراعي في بكركي كان لقاءً ترحيبيًّا وليس للتشاور او الحوار، إنما حصل على شرف أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وبالتالي كل التباكي الذي حصل عن حوار وتشاور هو محض كذب ونفاق وغش موصوف.
- خامسًا، كنا تمنينا من الأبواق التي تهجمّت على القوات والكتائب ان تقول كلمة واحدة عندما تعرضت بكركي لأبشع التهجمات وأشنعها من قبل بعضهم، وهذا يظهر ان أصحاب هذه الأبواق لا علاقة لهم سوى في التهجم على القوات واستطرادًا المعارضة في محاولة يائسة لاحتوائها، الأمر الذي لم ولن يحصل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
والدة أنابيلا هلال تنتقد الشيف أنطوان... إليكم كيف ردّ عليها (فيديو)
Lebanon 24
والدة أنابيلا هلال تنتقد الشيف أنطوان... إليكم كيف ردّ عليها (فيديو)
15:20 | 2024-06-25
25/06/2024 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وصل من "حزب الله" إلى أميركا.. هكذا سيردّ في حال تعرّض مطار بيروت للقصف
Lebanon 24
تهديد وصل من "حزب الله" إلى أميركا.. هكذا سيردّ في حال تعرّض مطار بيروت للقصف
16:52 | 2024-06-25
25/06/2024 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة جديدة وخطيرة قد تستخدمها إسرائيل ضد لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أسلحة جديدة وخطيرة قد تستخدمها إسرائيل ضد لبنان.. ما هي؟
12:00 | 2024-06-25
25/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
14:34 | 2024-06-25
25/06/2024 02:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "بيجاما" من الساتان والريش.. هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بـ "بيجاما" من الساتان والريش.. هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)
02:28 | 2024-06-26
26/06/2024 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:50 | 2024-06-26
عن الوضع المُتوتّر بين لبنان وإسرائيل... هذا آخر ما قِيلَ في أميركا
10:49 | 2024-06-26
في هذه الحالة سينخفض سعر الخبز...
10:44 | 2024-06-26
في بيروت.. سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين
10:43 | 2024-06-26
ضبط كميات من المعسل المزور في هذه المنطقة!
10:37 | 2024-06-26
لفتة مشرقة... الطفل كريس الكيك تلقى علاج مرض ضمور العضلات في الدوحة!
10:11 | 2024-06-26
"الاعتدال الوطني": الحملة على المطار مشبوهة
فيديو
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
26/06/2024 18:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
26/06/2024 18:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
26/06/2024 18:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24