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لبنان

في بيروت.. سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:44
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صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوف:

ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)
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لسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا من أحد المواطنين في محلّة بشارة الخوري، بعد قيامه بالاعتداء عليه بسكّين.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170/01، أو 811171/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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