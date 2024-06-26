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لبنان

في هذه الحالة سينخفض سعر الخبز...

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:49
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علق رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور على ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة دفعة واحدة، ببيان أشار فيه الى ان "سعر الطحين المدعوم ارتفع سبعة ملايين ومئة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية، وهذا الأمر يعود لتسعير القمح والطحين على دولار 60 الف ليرة بدل 45 الفا لأن قرض البنك الدولي المخصص لدعم الخبز شارف على الانتهاء".
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وقال: "لا وزارة الاقتصاد ولا اتحاد نقابات الافران هم من يرفع سعر الخبز ويحررونه، إنما الحكومة مجتمعة اذا قررت دعم الطحين المخصص للخبز سينخفض سعره والعكس أكيد".

أضاف: "في حال تم رفع الدعم كليا عن الطحين فالسعر بالطبع، سيرتفع مجددا. لذلك المطلوب من الحكومة اللبنانية مجتمعة إعادة النظر بموضوع دعم رغيف الفقراء قبل انتهاء الدعم في شهر آب 2024 لأن هناك فئات كبيرة من الشعب اللبناني المتضرر من الازمة المالية والاقتصادية وهم اصحاب الدخل المحدود، تعتبر ربطة الخبز في بيتها من الاولويات".

لبنان

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