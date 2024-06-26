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لبنان

هبة القواس زارت وزير الثقافة.. وتوضيح بشأن ملف يخصّ "المعهد العالي للموسيقى"

Lebanon 24
26-06-2024 | 11:26
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زارت الرئيسة المكلفة للمعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع وأوضحت في بيان أمامه، "مجمل اللبس الحاصل في المعهد وتفاصيل ما جرى مؤخراً مع اعضاء مجلس الإدارة بشأن الدعوة الى اجراء الإمتحانات". 
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وشددت القواس على "حرصها الدائم، أن تكون على قدر الثقة التي اولاها اياها الوزير المرتضى عندما كلفها برئاسة مجلس ادارة المعهد وأناط بها بالتالي مسؤولية العمل على اعادة انهاض الكونسرفاتوار".
 
كذلك، أكدت القواس حرصها "على الدوام بألا تصدر القرارات إلا عن مجلس الادارة ولا تضحي نافذة الا بعد مصادقة الوزير عليها وفقا للأصول".
 
وأكدت القواس بأنّ الوزيرالمرتضى بأنها "التزمت سابقا بهذه المنهجية وتلتزم امامه مجددا بالثبات عليها"، مجددة تعويلها على "رؤيته والتزامها بتوجيهاته بما يضمن نجاحها، مع سائر اعضاء مجلس الادارة، في اعادة المعهد الى ألقه".
 
مع هذا، فقد أبددت القواس رغبتها "بدعوة مجلس الادارة قريباً جداً الى الانعقاد لتنقية الأجواء بين الأعضاء واعادة الأمور الى نصابها القويم بما يخدم المؤسسة ومصلحتها".
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