نداء جديد من دولة أوروبية لرعاياها: لمغادرة لبنان فوراً

حثت وزارة الخارجية الهولندية الهولنديين على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل.

وفي الآونة الاخيرة، أعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.

كذلك، وجهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، قبل أيام، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد ذاته.

بدورها، حثت كندا مواطنيها في لبنان على مغادرة البلد "طالما هم قادرون على ذلك"، محذرة من خطر تصاعد العنف بين إسرائيل و"حزب الله" على خلفية الحرب في غزة.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية يوم 21 حزيران الجاري، دعوتها لكافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.