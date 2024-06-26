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لبنان

قبل قليل.. بيانٌ من "حزب الله" وهذا مضمونه

Lebanon 24
26-06-2024 | 11:38
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أصدرَ "حزب الله" بياناً، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيه استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة إيفن مناحم الإسرائيلية.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على قصف العدو للقرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً في عيتا الشعب.
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