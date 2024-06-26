قبل قليل.. بيانٌ من "حزب الله" وهذا مضمونه

أصدرَ "حزب الله" بياناً، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيه استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة إيفن مناحم الإسرائيلية.

ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على قصف العدو للقرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً في عيتا الشعب.