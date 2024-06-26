دعت لجنة المياومين في مؤسسة "كهرباء لبنان" إلى تنفيذ عقد العمل الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً بداية الشهر المقبل، محذرة من أنها قد تلجأ إلى التصعيد في حال عدم اتخاذ الخطوة المذكورة.

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وفي بيانٍ لها، قالت اللجنة إنها " عقدت اجتماعها حول عقد العمل الجديد الذي تمت الموافقة عليه بحسب الأنظمة والقوانين واستقر على شركة مراد للاستيراد والتصدير"، وأضافت: "العقد لم يبصر النور حتى تاريخنا هذا، وقد مضى على هذه المناقصة عدة أشهر دون البدء الفعلي بتسلم المتعهد، واكتفت المؤسسة بتمديد يليه تمديد بشروط المناقصة القديمة التي حرمتنا من ابسط حقوقنا كعمال".

وأشارت اللجنة الى أنها "كانت تلقت وعوداً من المدير العام كمال حايك بأن التمديد سينتهي خلال شهرين او اكثر بقليل، لتتفاجأ بأن هذا التمديد استمر للشهر الرابع، وها نحن ذاهبون لتمديد جديد لن نسمح به تحت اي ذريعة كانت فهذا ظلم كبير للعمال".

وتابعت: "إفساحاً للمجال وحفاظاً على استمرارية العمل والمؤسسة التي نحن جزء منها منذ سنوات وهي مصدر رزقنا الوحيد، نحذر إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من التمادي والمماطلة اكثر من نهار الجمعة للبت النهائي ووقف هذه المهزلة والعمل بجدية للبدء بتسيير العقد الجديد مع بداية الشهر وإلا سنضطر مرغمين للتصعيد بكافة الطرق المتاحة وتحت سقف القانون وبغطاء من الاتحاد العمالي العام، فلن نسكت بعد الان عن حقوقنا وعن لقمة عيش اولادنا للعيش بكرامة".