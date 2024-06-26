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لبنان

دولة تحذر من "هجمات في لبنان".. ورسالة عاجلة لمواطنيها!

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:07
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ذكر موقع "br.de" الألماني، اليوم الأربعاء، أن السلطات الألمانية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان على الفور وبشكل عاجل، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل.
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ووفقاً للموقع، فقد ذكرت وزارة الخارجية الألمانية إن "التوترات المتصاعدة حالياً عند الحدود بين لبنان وإسرائيل يُمكن أن تتصاعد أكثر في أيّ وقت"، وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر متزايد لهجمات إرهابية في لبنان، والتي يمكن أن تكون موجهة أيضاً ضد الأجانب الغربيين أو الفنادق الكبيرة، وبالتالي نحذر من السفر إلى لبنان".
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