دولة تحذر من "هجمات في لبنان".. ورسالة عاجلة لمواطنيها!

ذكر موقع "br.de" الألماني، اليوم الأربعاء، أن السلطات الألمانية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان على الفور وبشكل عاجل، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل.

ووفقاً للموقع، فقد ذكرت وزارة الخارجية الألمانية إن "التوترات المتصاعدة حالياً عند الحدود بين لبنان وإسرائيل يُمكن أن تتصاعد أكثر في أيّ وقت"، وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هناك

خطر متزايد لهجمات إرهابية في لبنان، والتي يمكن أن تكون موجهة أيضاً ضد الأجانب الغربيين أو الفنادق الكبيرة، وبالتالي نحذر من السفر إلى لبنان".