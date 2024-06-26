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لبنان

مأساة لبنانية في أميركا.. حادثة مروّعة حصلت وهذا ما جرى!

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:27
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قضى المغترب إيلي خوري من بلدة شكا (49 عاماً) جراء حادث سير في لاس فيغاس بولاية نيفادا الاميركية، فيما نجا ولده جوليان (23 عاما) الذي سيخضع لعدة عمليات في مستشفى متخصص بالحروق. 

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يذكر أن الحادث تسببت به سيارة سلكت الطريق السريع عكس السير، بسرعة تجاوزت الـ 200 كلم في الساعة.
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