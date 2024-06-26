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لبنان

من النبطية.. ماذا قالت المديرة العامة "التعليم المهني والتقني" للطلاب؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:45
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تابعت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري جولتها على مراكز الامتحانات الرسمية لمرحلة البكالوريا الفنية BT في محافظة النبطية، حيث زارت أقسام معهد النبطية الفني A-B-C  ومعهد "الشهيد حسن سبيتي الفني" - كفرصير ومعهد "تول الفني"، ترافقها محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ورئيسة دائرة التعليم المهني والتقني إيمان مقدم.
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وجالت بري على الغرف والتقت برؤساء المراكز والمراقبين، واستمعت إلى ملاحظات الطلاب في ما خص طريقة طرح الأسئلة، خصوصا في مواد الاختصاص.

ونوهت بري بـ"حضور الطلاب إلى مراكز الإمتحانات في هذه الظروف الصعبة"، وقالت: "في الوقت الذي تاتون فيه إلى مراكز الإمتحانات، طلاب العدو يختبئون ويخافون الذهاب إلى المدارس".

وشكرت لرؤساء البلديات والقوى الامنية "تعاونهم وتسهيل أمور الطلاب في الوصول إلى مراكز الإمتحانات الرسمية في كل المحافظات".
 
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