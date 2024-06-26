غريفيث يحذّر من توسع الحرب مع لبنان: الوضع كارثي

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كلام غريفيث جاء خلال تصريحات صحفية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إذ قال: "أنا قلق بشأن امتداد الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان".كذلك، اعتبر أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يعد "نقطة اشتعال، ومن المحتمل أن يكون كارثياً".