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لبنان

غريفيث يحذّر من توسع الحرب مع لبنان: الوضع كارثي

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:00
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حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، من امتداد الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان.

كلام غريفيث جاء خلال تصريحات صحفية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إذ قال: "أنا قلق بشأن امتداد الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان".
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كذلك، اعتبر أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يعد "نقطة اشتعال، ومن المحتمل أن يكون كارثياً".

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