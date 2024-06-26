الخير أطلع وزير البيئة على رؤيته لحل ملف النفايات في المنية

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وأفاد المكتب الإعلامي للخير أن "اللقاء تركز على ملف النفايات في المنية الإدارية والسبل الآيلة إلى حله، وأطلع الخير وزير البيئة على الرؤية المتكاملة التي وضعها لحل هذا الملف، بعد سلسلة لقاءات عقدها مع الحراك الشعبي في المنية وهيئات من المجتمع المدني وخبراء بيئيين".وأشار إلى أن "هذه الرؤية تلخصت بثلاث مراحل تشمل الأولى اطلاق حملة تشترك فيها المؤسسات التربوية والمجتمع المدني والاهلي للتوعية على الفرز من المصدر، على ان تشمل المرحلة الثانية اطلاق العمل بمعمل الفرز بعد تأهيله، واعادة المستوعبات الى أمكنتها في وقت واحد، والبدء برفع النفايات، على أن يتم نقل تلك النفايات إلى مكب خارج المنية الادارية".وأوضح أن "المرحلة الأخيرة تتلخص بزيادة آليات البلدية وعدد عمال النظافة واطلاق حملة تشجير، إضافة إلى تحويل مكب دير عمار الى حديقة عامة بعد استصلاحه".ولفت إلى أن "ياسين أثنى على الرؤية المتكاملة التي وضعها النائب الخير لحل هذا الملف، خصوصا أنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، واعدا بمواكبة الدوائر المختصة في وزارة البيئة لهذا الملف، على أن يتم تأمين المبالغ المطلوبة لإعادة تاهيل معمل فرز النفايات من قرض البنك الدولي من خلال المسار القانوني الذي تسلكه، بدءاً من الوزارة المختصة، مرورا بمجلس الوزراء، وصولا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".وشكر الخير لـ"ياسين مواكبته لكل الملفات التي تخص البيئة في لبنان، لا سيما في الشمال"، وقال: "أي عمل تنموي لن يكتب له النجاح، إذا لم نقم بالحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمساحات الخضراء التي تراجعت بشكل مخيف خلال السنوات العشر الأخيرة".