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لبنان

وزير الداخلية عرض مع نواب أوضاعاً سياسية وشؤوناً خدماتية

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:10
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استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائبين اللواء أشرف ريفي وميشال معوض، وتم البحث في التطورات السائدة في لبنان وشؤون شمالية عامة.

والتقى المولوي على التوالي النواب: فراس حمدان، فيصل الصايغ، أكرم شهيب، زياد حواط، مارك ضو وشربل مارون، وتم البحث في الأوضاع السياسية العامة وشؤون خدماتية وإنمائية وبلدية تتعلق بمناطقهم.
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كذلك، التقى وزير الداخلية الوزير السابق آلان حكيم، وبحث معه في شؤون عامة.
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