وزير الداخلية عرض مع نواب أوضاعاً سياسية وشؤوناً خدماتية

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والتقى المولوي على التوالي النواب: فراس حمدان، فيصل الصايغ، أكرم شهيب، زياد حواط، مارك ضو وشربل مارون، وتم البحث في الأوضاع السياسية العامة وشؤون خدماتية وإنمائية وبلدية تتعلق بمناطقهم.كذلك، التقى وزير الداخلية الوزير السابق آلان حكيم، وبحث معه في شؤون عامة.