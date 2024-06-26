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لبنان

آخر خبر.. إنفجار "درون إسرائيلية" في جنوب لبنان!

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:19
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ طائرة مسيرة إسرائيلية (درون)، انفجرت في بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.
 
بدورها، قالت قناة "الميادين" إنّ المسيرة كانت مفخخة، فيما ذكرت مصادر ميدانية أخرى إن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
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