آخر خبر.. إنفجار "درون إسرائيلية" في جنوب لبنان!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ طائرة مسيرة إسرائيلية (درون)، انفجرت في بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.

بدورها، قالت قناة "الميادين" إنّ المسيرة كانت مفخخة، فيما ذكرت مصادر ميدانية أخرى إن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.