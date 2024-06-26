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لبنان

بمشاركة ملحم زين.. الجيش يكرّم آباء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأب

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:40
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أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفلا تكريميا لآباء العسكريين الشهداء ـ بمناسبة عيد الأب، في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، في حضور عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون نعمت عون، وذلك تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن.
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وتضمن الاحتفال مشاركة من الفنان ملحم زين والمخرج نبيل لبس وجيلبير ضو والفنان غبريال يمين، والممثلة نوال كامل.
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