Advertisement

لبنان

المطران بول - مروان تابت: إهتمام الكرسي الرسولي بلبنان ثابت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-06-2024 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1216345-638550318869361295.jpg
Doc-P-1216345-638550318869361295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت الموجود حالياً في لبنان، في حديث لـ"لبنان24"، أن اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان ثابت وينطلق من ثوابت تاريخية لا يحيد عنها، وهو تجلّى في الزيارتين اللتين قام بهما قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان، وما يبديه قداسة البابا فرنسيس من اهتمام شخصي ومباشر بالوضع اللبناني بكل تشعباته وتعقيداته، مع حرصه الدائم على بقاء هذا البلد - الرسالة وطن التعايش الحضاري بين جميع أبنائه، مع إصراره على الدور الحضاري والتاريخي للمسيحيين فيه، وأن يبقوا كما كانوا دائما قدوة للآخرين في الحفاظ على قيم الاباء والاجداد، لأن دورهم غير استثنائي في منطقة مضطربة.
Advertisement
وشدد المطران تابت على أن المنطقة تعيش حالا من القلق على خلفية الحرب القائمة في غزة وجنوب لبنان، مع تنامي الشعور بأن ما يُخطط للبنان خطير جدا، وقال: "لذلك فإن مواجهة هذا الخطر الداهم لا يكون بصبّ الزيت على النار، بل بانتختب رئيس جديد للجمهورية قبل أي أمر آخر، علة أن يتبع ذلك حوار جدّي ورصين ومحوري بين جميع اللبنانيين. 
وأضاف: لا حل إلا بوحدة جميع اللبنانيين القائمة على الشراكة التكاملية وعلى الانخراط تحت سقف القانون وعدم استقواء بعصهم على البعض الآخر، بل بالتفاهم على كيفية انقاذ وطنهم مما يمر به من أزمات متراكمة.
وردا على سؤال عن زيارة أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قال المطران تابت: الذين تتبعوا مواقف نيافته، سواء لدى وصوله إلى بيروت، أو تلك التي أعلنها في بكركي أو في عين التينة أو في السراي الحكومي، لاحظوا مدى حرص الكرسي الرسولي على استقرار لبنان ووجوب إنهاء محنه، وذلك لا يكون إلا باللجوء إلى الدستور والاحتكام إليه وحده، زمن ثم تحمّل الجميع مسؤولية انتخاب رئيس جديد للجمهورية كبداية لا بد منها لنقل لبنان من ضفة الفوضى إلى ضفة الاستقرار والازدهار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-06-26
16:54 | 2024-06-26
16:52 | 2024-06-26
16:46 | 2024-06-26
16:24 | 2024-06-26
16:18 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24