Advertisement

لبنان

عاجل من الجنوب.. قصفٌ عنيف وهذا ما فعلته غارة بـ"أضرحة الشهداء"!

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1216358-638550341002702917.jpeg
Doc-P-1216358-638550341002702917.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

Advertisement
وفي آخر التفاصيل الميدانية، فقد قصف العدو الإسرائيلي بلدات الخيام، بليدا، مارون الرأس، عيتا الشعب.

كذلك، أغار العدو الإسرائيلي مُستهدفاً بلدة كفركلا على دفعات، وقد أدت إحدى الغارات إلى تضرر أضرحة الشهداء في البلدة.

عمليات لـ"حزب الله"

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات عديدة ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية الأولى حصلت عند الساعة 7.30 مساءً، إذ استهدفت موقع العاصي بالأسلحة الصاروخيّة.

أمّا العملية الثانية فاستهدفت عند الساعة 7.45 مساء اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة بقذائف المدفعية.

كذلك، أعلن الحزب استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة إيفن مناحم الإسرائيلية.

ولفت إلى أن العملية جاءت رداً على قصف العدو للقرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً في عيتا الشعب.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-06-26
16:54 | 2024-06-26
16:52 | 2024-06-26
16:46 | 2024-06-26
16:24 | 2024-06-26
16:18 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24