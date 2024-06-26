نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.



Advertisement وفي آخر التفاصيل الميدانية، فقد قصف العدو الإسرائيلي بلدات الخيام، بليدا، مارون الرأس، عيتا الشعب. وفي آخر التفاصيل الميدانية، فقد قصف العدو الإسرائيلي بلدات الخيام، بليدا، مارون الرأس، عيتا الشعب.



كذلك، أغار العدو الإسرائيلي مُستهدفاً بلدة كفركلا على دفعات، وقد أدت إحدى الغارات إلى تضرر أضرحة الشهداء في البلدة.



عمليات لـ"حزب الله"



بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات عديدة ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.



ولفت الحزب إلى أنَّ العملية الأولى حصلت عند الساعة 7.30 مساءً، إذ استهدفت موقع العاصي بالأسلحة الصاروخيّة.



أمّا العملية الثانية فاستهدفت عند الساعة 7.45 مساء اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة بقذائف المدفعية.



كذلك، أعلن الحزب استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مُستعمرة إيفن مناحم الإسرائيلية.