نداءٌ من جمعية "AIA": لتأمين دفاتر السيارات وتجديد رخص السوق!

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وأسفت الجمعية لاستمرار تعثر إصدار دفاتر السيارات "بسبب النّقص في هذه الدّفاتر منذ شهر كانون الثاني 2024، إضافة إلى النّقص في لوحات السيارات واللواصق الإلكترونيّة، كما واستحالة تجديد رخص القيادة".وتابع البيان: "في السياق نفسه، ترحّب الجمعيّة بالأنباء التي تبشّر بعودة عدد من الموظفين المدنيين الى العمل في هيئة إدارة السّير، فهذا ضروري لعودة عجلة العمل في النّافعة لمعاملات تسجيل جميع السيارات".