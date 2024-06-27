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لبنان

نداءٌ من جمعية "AIA": لتأمين دفاتر السيارات وتجديد رخص السوق!

Lebanon 24
27-06-2024 | 01:30
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أثنت جمعية AIA، التي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات العالميين، على "عمل المسؤولين في هيئة إدارة السّير والآليات والمركبات لتأمينهم يومين أسبوعيّا لتسجيل السيّارات الجديدة، ما ساهم في إيجاد حلّ جزئيّ لتسيير العمل في النّافعة وتيسير أمور المواطنين".
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وأسفت الجمعية لاستمرار تعثر إصدار دفاتر السيارات "بسبب النّقص في هذه الدّفاتر منذ شهر كانون الثاني 2024، إضافة إلى النّقص في لوحات السيارات واللواصق الإلكترونيّة، كما واستحالة تجديد رخص القيادة".

وتابع البيان: "في السياق نفسه، ترحّب الجمعيّة بالأنباء التي تبشّر بعودة عدد من الموظفين المدنيين الى العمل في هيئة إدارة السّير، فهذا ضروري لعودة عجلة العمل في النّافعة لمعاملات تسجيل جميع السيارات".
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