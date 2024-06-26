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لبنان

بعد غارة النبطية.. إعلان مهم من وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
26-06-2024 | 15:40
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي، مساء اليوم الأربعاء بعد الغارة التي استهدفت مدينة النبطية، أنه في حال أبلغت السلطات الأمنية الوزارة بعدم إمكانية إجراء الإمتحانات الرسمية في الجنوب، عندها سيتم اتخاذ قرارٍ بإلغائها، وقال: "أنا لا أُعرض أي أحد للخطر، والأرض تحكُم".
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