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لبنان

في مدينة لبنانية.. "التغذية بالمياه" ستنخفض!

Lebanon 24
26-06-2024 | 15:30
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أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اليوم الأربعاء، بياناً جديداً أبلغت فيه "مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى، بانخفاض التغذية بالمياه إثر عطل في المضخة".
 
ولفتت المؤسسة إلى أنه سوف يتم اعتماد جدول توزيع مؤقت لتأمين وصول المياه إلى المشتركين، إلى حين الانتهاء من أعمال صيانة العطل". 
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