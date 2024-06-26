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لبنان

"دولار جديد" في لبنان على الطرقات.. مكانه "عام"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2024 | 16:18
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ربطت بعض متاجر بيع القهوة الموجودة على الأوتوستراد الساحلي بين الجنوب وبيروت سعر دولارها بـ"محطات المحروقات" التي تتواجد ضمن نطاقها.
 
ومؤخراً، أعلن بعض أصحاب تلك المتاجر أن "دولار البنزين" هو نفسه "دولار القهوة" والذي يتراوح بين 89200 و 89500 ليرة لبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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