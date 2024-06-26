منشور لافت من وزير الثقافة.. ماذا قال؟

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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على منصة "اكس": "التهديدات الإسرائيلية ارتفعت وتيرتها لتطاول الشاورما والفلافل والكباب وحلويات الحلاب. فيا عجبا! الهاربون من الجليل يريدون غزو طرابلس. والله لو حاولوا فسيصبحون هم بضباطهم وجنودهم ودباباتهم فرائسَ تحت نعال المقاومين قبل ان يصلوا الى الخط الأزرق".وختم بهاشتاغ: "حقد الشيطان على ‎#لبنان".