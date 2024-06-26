غالانت في ختام زيارته إلى واشنطن: لا نريد حرباً ضد حزب الله ولكن نستعدّ لكلّ السيناريوهات

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، مساء أمس الأربعاء، أنّ إسرائيل "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان".وقال غالانت للصحافيين في نهاية زيارة إلى واشنطن استمرت أياما عدّة "لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت الحرب".ومنذ شنّت حركة حماس الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول ، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.وبحسب غالانت فقد قتلت إسرائيل أكثر من 400 من عناصر حزب الله في الأشهر الأخيرة.وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولين أميركيين، تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان.وأضاف أنه بحث مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان تطورات الاشتباكات مع جماعة حزب الله، وسط قلق أميركي من اتساع الصراع في قطاع غزة واندلاع حرب شاملة مع لبنان.جهود أميركية لمنع جبهة ثانيةأتت هذه التطورات بينما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ"العربية" أن واشنطن تعمل جاهدة لمنع جبهة ثانية في الشمال عبر جهود دبلوماسية مكثفة، في إشارة منها إلى حدود إسرائيل مع لبنان.وشدد على أن حماية الأميركيين في لبنان هي أولوية للرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفاً أن بلاده ستبقى على اتصال مع الأميركيين المسجلين في السفارة الأميركية في لبنان.كذلك طالب البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر.(العربية)