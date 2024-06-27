عبدالله: كان لا بد من الحفاظ على الميثاقية في مجلس نقابة أطباء لبنان

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "في لحظة سياسية مصيرية ودقيقة، كان لا بد من الحفاظ على الميثاقية في مكتب مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت. التحية للنقيب يوسف بخاش ومجلس النقابة مجتمعين، والشكر الخاص لمن حرص على شمولية التمثيل وتثبيت وحدة الجسم الطبي، واعني دولة الرئيس نبيه بري، والتهنئة لإبن الشوف الدكتور محمد الحاج"!

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