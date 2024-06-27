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لبنان

رسالة تحذير لاسرائيل عبر وسيط: "هذا خط أحمر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2024 | 01:15
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في الايام الماضية حصلت تطورات ميدانية ونشرت مقاطع مصوّرة فسرت بوصفها رسائل من اسرائيل الى "حزب الله" ومن الحزب الى اسرائيل من اجل فرض شروط او تحقيق تنازلات او ردع الطرف الاخر عن القيام بعمل عسكري كبير.
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لكن وبحسب مصادر مطلعة فإن الاشارات الاعلامية والميدانية التي ارسلت في الايام الماضية لم تكن من دون مواكبة ديبلوماسية، اذ ان رسائل ارسلت بين الطرفين عبر طرف ثالث اخذت طابعا تحذيريا.
وتؤكد المصادر ان الحزب ارسل رسالة تحذير الى اسرائيل عبر احد الوسطاء العرب ورسم فيها خطاً احمر امام اي خطوة قد تقوم بها تل ابيب وتستهدف مطار بيروت الدولي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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