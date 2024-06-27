بوادر استقالات "مزدوجة الإتجاه" في بلدية زحلة

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يأخذ إنتخاب نائب لرئيس بلدية زحلة طابعاً سياسياً حاداً حيث وصلت تداعيات تحالف "القوات اللبنانية" ورئيس البلدية أسعد زغيب لإنتخاب جوزيف الجلخ الى إتخاذ أربعة أعضاء ينتمون الى "التيار الوطني الحر" وهم طوني أبو يونس ، جورج دمر، طوني سماحة وجان عرابي قرار تقديم إستقالاتهم من البلدية في الساعات المقبلة. كما أنهم علقوا عضويتهم في "التيار الوطني الحر" طالبين من رئيس "التيار" النائب جبران باسيل إجراء تحقيق فوري في عدم إلتزام العضو الخامس المنتمي لـ"التيار" في البلدية بولين بلعة بإنتخاب مرشح "التيار" لمنصب نائب الرئيس طوني أبو يونس ووضعها ورقة بيضاء، مع ترجيح آخرين أن تكون إنتخبت مرشح "القوات" بضغط من زغيب .المصدر لفت الى أن الأعضاء الأربعة ينتظرون الأجوبة من أسعد زغيب ومن جبران باسيل وإلا الإستقالة ستكون من البلدية والتيار في آنٍ واحد .