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لبنان

جريمة مروعة في البقاع.. قتل زوجته ثم انتحر

Lebanon 24
27-06-2024 | 03:30
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أقدم محسن موسى على قتل زوجته مديانا عباس ثم انتحر بواسطة بندقية صيد في يحمر في البقاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".   

يُشار إلى ان العائلة مؤلفة من الزوج والزوجة و3 أبناء وبنت وحيدة.
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وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

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