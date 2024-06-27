مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق أجواء البقاع والجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مسيّرة إسرائيلية حلّقت منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم الخميس فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

Advertisement