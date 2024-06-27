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لبنان

ماذا ستشهد مديرية "أمن الدولة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2024 | 02:45
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عُلِم أن مؤهلين سابقين في المديرية العامة لأمن الدولة يستعدون حالياً للعودة رسمياً إلى الخدمة الفعلية وذلك بعد صدور قرارات قانونية تتيح لهم ذلك، والهدف هو تعزيز عديد المديرية في ظل الأوضاع الراهنة.
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وبحسب المعلومات، فإن الكثير من المؤهلين تقدموا بطلبات لذلك وتمت الموافقة عليها، في حين أن بعض الذين سيُحالون إلى التقاعد قريباً، سيتقدمون بطلبات تجديد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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