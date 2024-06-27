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مع حلول فصل الصيف، يزداد شعوركم بالتعب وانتفاخ وتورّم في أجزاء مختلفة من جسمكم.. الأمر لا يستدعي القلق، فهذه الظاهرة شائعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وفقدان السوائل، لكنّها في غالب الحالات مصدر إزعاج في موسم الاستجمام و"التصييف" إذ أن الأطراف المنتفخة من الجسم تصعّب الحياة اليومية وتعيق مزاولتكم النشاطات الصيفية المفضّلة لديكم. لحسن الحظ، هذا النوع من "الوعكات" موقت ويمكن تفاديه ومنعه من سرقة "الصيفية" منكم."الوذمة" أو ما يعرف باحتباس الماء في الجسم هي ظاهرة رائجة جداً، تحديداً لدى النساء وبالأخص صيفاً، تؤكّد إختصاصية التغذية إليز الحداد لـ"لبنان 24"، موضحة أن هذه الحالة تعود لتجمّع السوائل في الجسم بين الأنسجة وعدم التكمّن من التخلص منها بشكل فعّال، يمكن القول أنها ناتجة عن خلل في نظام تنظيم السوائل في الجسم.وتفسّر الحداد أنه بسبب الطقس الحار و"اللهيب" المناخي، يزداد التعرّق لدى الأفراد، ما يحدث جفافاً ويؤدي الى فقدان الجسم للمعادن الأساسية كالصوديوم والبوتاسيوم، بالتالي وفي محاولة دفاعية للجسم يقوم بتخزين الماء مما يؤدي لتراكم السوائل في الجسم.كذلك، تشير الى أنه على عكس ما يعتقد البعض، قلّة شرب المياه صيفاً يتسبب بانتفاخ الجسم لأن ذلك يؤدي الى الجفاف ما يجبر الجسم على احتباس الماء بالأنسجة. لذلك، ووفقاً لحداد يجب شرب كمية كافية من الماء المعدنية أو حتى من شاي الأعشاب بلا إضافة محليات.أيضاً، تعيد الحداد أسباب التورم واحتباس الماء الى نوعية الطعام التي يتناولها الأفراد.. فـ"الوعكات مرتبطة بالمأكولات"، بحسب قولها. وتضيف: "اتباع نظام غذائي غني بالملح والسكريات المصنعة يمكن ان يتسبب باحتباس الماء في الجسم"، مشدّدة على أهمية تناول وجبات خفيفة كموّنة من الفواكه والخضروات الطازجة.كما تلفت الى أن بعض الأدوية قد تُسبب احتباس الماء كأثر جانبي مثل أدوية ضغط الدم وموانع الحمل، محذّرة من الانتفاخ الصيفي يعد يكون عارضاً لبعض الأمراض مثل التهابات الكلى أو اضطرابات الغدد الصماء أو أمراض القلب وأمراض الكبد.التخلّص من احتباس الماء في جسدكم يعتمد على طرق وعلاجات منزلية بسيطة لا تتطلّب منكم غير تعديل صغير بنمط حياتكم. ووفقاً لاختصاصية التغذية، يبدأ العلاج باعتماد نظام غذائي صحيّ ومتوازن لا يتضمّن الأطعمة المصنّعة أو "المعلّبات" التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. وتنصح الحداد بالتوقف عن "التمليح" وتجنب كل طعام يميل الى احتواء الملح الخفي.في خضمّ حديثها لـ"لبنان 24"، تمنح الحداد عدداً من النصائح الغذائية لمنع حجز الجسم للسوائل. وتقول: "الجسم يخسر من المعادن بسبب الحرارة الزائدة، لذا لا بدّ من تعويض هذه الخسارة عبر تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالافوكادو، الموز، البطيخ، البطاطس الحلوة، الكرفس والخضروات الورقية". كما تشدّد على أهمّية تناول كمية كبيرة من الماء الابتعاد قدر الإمكان عن الكافيين والمشروبات الكحولية وهذا أمر "مهم"، تبعاً لها.بالإضافة الى تحسين النظام الغذائي، تنصح الحداد بتنشيط الجسم وممارسة الرياضة بانتظام، موضحة أن الأنشطة البدنية تساعد في تحسين الدورة الدموية والتخلّص من السموم في الجسم، ما يقلّل احتمالية تراكم السوائل بين الأنسجة.وعند الحديث عن ضرورة الحركة وتنشيط الدورة الدموية، تلفت الى أهمية ارتداء ثياب فضفاضة واحذية مفتوحة ومريحة، منبّهة من اعتماد الاكسسوارات الضيقة لأنها تعيق دفّق الدم ما ينتج عنه احتباس الماء.هذه العلاجات المنزلية من شأنها منحكم صيفية آمنة من ازعاج تورّم الجسم، في حال كان سببها غير مرضي، وفقاً للحداد. سرّ الصحة السليمة بيدكم والقاعدة الذهبية ثلاثيّة: اتبعوا نظاماً غذائياً صحياً، تمرّنوا بانتظام ورطبوا جسدكم قدر الإمكان.