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لبنان

بوحبيب بحث في بروكسل المبادرات الديبلوماسية لخفض التصعيد

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:24
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 أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في بروكسل، مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في إطار جولة تأتي في سياق متابعة مساعي لبنان لخفض التصعيد وتجنّب حرب واسعة في الجنوب تنذر بحرب إقليمية مفتوحة.
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وقد دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامن جوزيب بوريل، الوزير بوحبيب، إلى غداء عمل تم خلاله التطرق إلى الوضع في لبنان والمنطقة والنظر في إمكان قيام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تخفيف التصعيد والتوتر في جنوب لبنان. 

كما التقى وزير الخارجية في مقر الاتحاد الأوروبي، سفراء الاتحاد للدول الـ ٢٧ في اللجنة السياسية والامنية، وتم التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وسبل دعم لبنان والجيش كما والمبادرات الديبلوماسية القائمة ضمن إطار الحلّ السياسي وخفض التصعيد.

وتحضيرًا لاجتماعات يوم غد على مستوى القادة الأوروبيين، تداول الوزير مع المستشارة الديبلوماسية لرئيس الاتحاد الأوروبي ماغدالينا غرونو في المخرجات المرتقبة ومواقف الاتحاد الاوروبي تجاه الوضع في كلّ من الشرق الأوسط وأوكرانيا. ثم اختتم الوزير بوحبيب زياراته، بلقاء المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية السيد غيرت يان كوبمان قبيل زيارته المرتقبة الى لبنان مطلع الشهر المقبل للتباحث في قضايا التنمية والاقتصاد.
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