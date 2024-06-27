26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل يزعج الفراغ الرئاسي حارة حريك؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
27-06-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتزايد الاتهامات التي يوجهها خصوم "حزب الله" إليه وتحديداً تلك المرتبطة بعرقلة الإنتخابات الرئاسية وتعطيلها، وتتلازم هذه الإتهامات، والتي يصفها الحزب بالحملة الاعلامية، مع الانتقادات المرتبطة بفتح الجبهة الجنوبية لمساندة غزة في حربها مع اسرائيل، من هنا يصبح السؤال الابرز، والاكثر منطقية هو، هل من مصلحة الحزب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ وهل هو قادر على الاستفادة من الفراغ الرئاسي لتعزيز نفوذه مثلاً؟ أم ان حارة حريك من المتضررين في حال فشل المجلس النيابي الحالي بإنتخاب الرئيس؟
Advertisement
يصيب الفراغ الرئاسي الحضور السياسي للمسيحيين بمقتل، إذ ان استمرار الدولة ومؤسساتها الدستورية بالعمل، والانسيابية التي تسير فيها الحياة السياسية اللبنانية، تعني وتوحي بأن وجود الرئيس في قصر بعبدا لزوم ما لا يلزم، فالتشريع في المجلس النيابي يمكن ان يحصل والحكومة تسيّر الاعمال بوصفها حكومة كاملة الاوصاف مستعينةً برأي دستوري وازن وبالحاجة الملحة للأوضاع الطارئة، كما ان الواقع الامني لا يزال مضبوطاً وحتى الوضع المالي والنقدي استقر أكثر مما كان عليه ايام عهد الرئيس ميشال عون.
اضافة الى كل ذلك، يظهر الدستور اللبناني عدم وجود آلية تفرض انتخاب رئيس ضمن مهلة معينة، فالفراغ يمكن ان يستمر لسنوات من دون ان يكون الدستور قادراً على الزام القوى السياسية بوضع حدّ له، كما ان الظروف لم تشكل، ولن تشكل في الصيغة اللبنانية ظرفاً طارئاً ليكون الانتخاب واقعا لا مفر منه، وعليه فإن المتضرر بشكل فعلي هم الاحزاب المسيحية التي تشعر بأنها باتت اكثر عجزاً وقدرة على التأثير على الاحداث، وهذا يهدد بشكل خطير كل المكتسبات التي حصل عليها المسيحيون في السنوات الماضية.
اما على صعيد "حزب الله" الذي استطاع خلال السنوات الاخيرة تنظيم وتأسيس شبكة أمان اجتماعية، وان كان بالحدّ الادنى من التقديمات، في بيئته، ولديه قدرة على لعب ادوار امنية داخل مناطق نفوذه، فهو غير مستعجل على انتخاب رئيس، وعملياً لديه القدرة على اللعب على حافة الهاوية أكثر من خصومه الذين سيخسرون أكثر منه بكثير في حال حصول انهيار امني او اقتصادي او سياسي شامل، لذلك فإن الحزب سيفوز بلعبة عضّ الاصابع الرئاسية وسيفرض شروطه خلال عملية التفاوض التي ستحصل، اذا كان الطرف الاخر هو القوى السياسية الداخلية.
كما ان الحزب يعتبر، سواء اعترف بذلك ام لم يعترف، انه في موقع يسمح له بوضع معادلة رئاسية واضحة، اما المرشح الذي اريده او لا رئيس، خصوصا ان المسار الذي يأخذه الحزب داخل لبنان لا يزال مساراً تصاعدياً، وقد حقق الكثير من التقدم على صعيد تكريس معادلات الامر الواقع قبل بدء الحرب، مثل نصب الخيمة او الظهور المسلح او حتى العمل على ادخال شاحنات المواد الغذائية وقوافل النفط وغيرها التي يراكم الحزب عليها لتعزيز واقعه السياسي، وكل هذا يحصل في ظل غياب الرئيس، وعليه فإنه لا يتأثر سلبا في الفراغ ان لم نقل انه يتأثر ايجابا في مقابل اضرار استراتيجية وقد تكون وجودية يتعرض لها خصومه وتحديدا القوى المسيحية من بينهم..
لن يكون "حزب الله" الخاسر الاكبر من الفراغ، كما انه يملك قدرة مناورة عالية ما دامت المناصب الشيعية غير شاغرة، لا بل على العكس، اليوم يحل شيعي بالوكالة مكان حاكم مصرف لبنان الماروني وفي الوقت نفسه فإن المسيحي الذي تولى منصب المدير العام للامن العام اي العميد الياس البيسري تربطه علاقة وثيقة وايجابية بالثنائي الشيعي وتحديدا بالرئيس نبيه بري، وعليه فإن عدم استعجال الحزب على الانتخابات الرئاسية يجب ان يقلق خصومه الذين قد يصبحون اكثر حاجة لانهاء الفراغ مع مرور الوقت مما سيدفعهم للتنازل سياسيا او للتوحّد في ما بينهم وتشكيل قوة مسيحية ضاغطة في وجه الفراغ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستشهده بيروت لحظة الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يُهدّد!
Lebanon 24
هذا ما ستشهده بيروت لحظة الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يُهدّد!
14:00 | 2024-06-26
26/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ إسرائيل عن إنفجارٍ داخل لبنان.. حقائق مثيرة يعلنها تقريرٌ من تل أبيب
Lebanon 24
فضيحة تهزّ إسرائيل عن إنفجارٍ داخل لبنان.. حقائق مثيرة يعلنها تقريرٌ من تل أبيب
13:00 | 2024-06-26
26/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ يطال النبطية.. فيديو من مكان الإستهداف والدمار كبير!
Lebanon 24
قصفٌ يطال النبطية.. فيديو من مكان الإستهداف والدمار كبير!
15:18 | 2024-06-26
26/06/2024 03:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد غارة النبطية؟ إليكم آخر المعطيات بشأنها
Lebanon 24
ما جديد غارة النبطية؟ إليكم آخر المعطيات بشأنها
16:24 | 2024-06-26
26/06/2024 04:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:30 | 2024-06-27
ميقاتي تلقى اتصالا من وزير خارجية النمسا.. وترأس اجتماعا وزارياً بحث في دعم أهالي الجنوب
04:00 | 2024-06-27
ميقاتي يخوض معركة اخرى على الجبهة الرسمية للبنان!
07:16 | 2024-06-27
بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
07:15 | 2024-06-27
قيادتا "أمل" و"حزب الله": لقراءة جيّدة لمبادرة بري الداعية الى التحاور
07:13 | 2024-06-27
المؤسسة المارونية للانتشار: لإطلاق حملات إعلانية تخاطب الشباب المتحدّر
07:04 | 2024-06-27
ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
27/06/2024 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
27/06/2024 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24