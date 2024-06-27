تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه

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جددت السفارة الأميركية في بيروت تحذير مواطنيها من التوجه الى لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، مشيرة الى ان الأوضاع قد تتغير بشكل دراماتيكي وسريع.وذكّرت السفارة الأميركية مواطني الولايات المتحدة بمراجعة نصائح السفر الحالية للبنان، وتمنت على مواطينها الموجودين على الاراضي اللبنانية عدم التوجه إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللبنانية السورية أو مخيمات اللاجئين.