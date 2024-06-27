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لبنان

عبد المسيح: الفاتيكان سيلعب دوراً مهماً في تلاقي اللبنانيين حول انتخاب رئيس

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:03
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لفت النائب أديب عبد المسيح إلى أن "أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يعلم مسبقاً عن دقة الوضع اللبناني وتفاصيل الملف الرئاسي بكامل حذافيره".
 
 
وفي حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أشار عبد المسيح إلى أن "حديث بارولين من عين التينة كان ديبلوماسياً وذكياً إذ يمكن فهمه بطريقتين، إمّا أن الحل الرئاسي يحصل بالتوافق أو أن الحل يكمن عند الرئيس نبيه بري، لأنه هو من يملك مفتاح المجلس النيابي ويعطّل حالياً الجلسات الانتخابية".
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ورأى عبد المسيح "أن الفاتيكان بات لاعباً أساسياً في الملف الرئاسي"، قائلاً: "كنّا بانتظار هذا الموقف، والفاتيكان سيلعب دوراً مهماً في تلاقي اللبنانيين حول انتخاب رئيس للجمهورية وفي تسهيل هذه العملية".

وعن زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إلى لبنان، أشار عبد المسيح إلى أن "اللافت في هذه الزيارة هو جولته على القيادات الحزبية وهذا الأمر جيد، وهذه هي المشاورات التي نتحدث عنها دائماً والتي تساهم في الوصول إلى رئيس جمهورية".

أمّا عن جنوب لبنان، فاعتبر عبد المسيح أن "الحرب المفتوحة مستبعدة، إذ لا يمكن أن تحصل في ظل المفاوضات القائمة والضغط الأميركي والأوروبي على إسرائيل وقرب الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية".

 
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