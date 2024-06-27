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لبنان

القنابل الفوسفورية الإسرائيلية تحوّل منطقة على حدود لبنان غير صالحة للسكن.. تقرير يكشف!

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:17
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كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن بيانات الرادار والأقمار الصناعية، أن "القصف الإسرائيلي شبه اليومي على حدود لبنان باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، جعل منطقة عرضها 5 كيلومترات على طول الحدود غير صالحة للسكن".
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ووفقاً للصحيفة البريطانية، وقع الدمار الرئيسي في المنطقة التي يبلغ عرضها 5 كيلومترات شمالي ما يسمى بـ "الخط الأزرق"، وهي الحدود التي حددتها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الهجمات الإسرائيلية على هذه المنطقة تسببت في أضرار جسيمة، ليس فقط لمنشآت حزب الله العسكرية ولكن أيضا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والأراضي الزراعية، مبينة أن نتائج القصف "تشير إلى أن إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان". (العربية)
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