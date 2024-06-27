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لبنان

كان يمارس نشاطه الإجرامي في الكحالة ومحيطها.. هكذا أوقف سارق دراجات آلية في الجناح

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:15
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أعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة انه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة تلك العمليّات في مناطق بعبدا وعاريّا والكحّالة ينفّذها شخصٌ مجهول الهويّة، كثّفت قطعاتها جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّته وتوقيفه، بخاصة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق تنفيذه عمليات سرقة دراجات.
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بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه بتاريخ 23-05-2024 وأثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة في الكحّالة، حاول عناصر شرطة البلديّة توقيفه لكنه تمكّن من الفرار تاركا درّاجته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

- ف. ص. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات.

بتاريخ 05-06-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة الجناح حيث أوقفته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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