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لبنان

الحرارة إلى ارتفاع... فهل ستنخفض في نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي:


-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود الى معدلاتها  يوم الأحد.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.
 
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر.
 
السبت:  غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.
الأحد:  غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.
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