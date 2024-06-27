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لبنان

بشأن التعميمين 158 و166.. هذا ما قرره مصرف لبنان

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:28
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أعلن مصرف لبنان انه قرر تجديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد.
 
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إقتصاد

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