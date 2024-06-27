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لبنان

روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:33
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طلبت السفارة الروسية في بيروت مجددًا من رعاياها، بالامتناع عن السفر إلى لبنان، حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد.
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