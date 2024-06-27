Advertisement

لبنان

بارولين التقى الجميل والسنيورة

Lebanon 24
27-06-2024 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1216570-638550856039044665.jpeg
Doc-P-1216570-638550856039044665.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على مدى ساعتين من الوقت، جرى في خلالهما عرض لعدد من الملفات لاسيما موضوع الشغور الرئاسي والحرب في الجنوب وانعكاسها على لبنان. 
Advertisement

وشرح رئيس الكتائب  للموفد البابوي وجهة نظر الحزب من الوضع الراهن، مؤكداً "حرص الكتائب على انتخاب رئيس يكون قادرا على التواصل مع جميع المكوّنات".

كما عرض" حقيقة التعطيل الحاصل على صعيد كل المؤسسات الدستورية نتيجة تعنّت حزب الله وفريقه والهيمنة على القرارات الكبرى في لبنان"، مؤكدًا أن "قضية الكتائب كانت ولا تزال الحفاظ على سيادة لبنان وتمكين قراره الحرّ، وأن هذين العنوانين سيبقيان محور كل الاستحقاقات الأخرى والتي من دونها لا يمكن الحفاظ على موقع لبنان المميّز في هذا الشرق"، متمنياً على الفاتيكان "لعب دور إيجابي" في هذا السياق.
 
 
الى ذلك، استقبل امين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين في مقر السفارة البابوية في حريصا، امس الاربعاء الرئيس فؤاد السنيورة على راس وفد من لجنة متابعة تنفيذ إعلانات الأزهر ووثيقة الأخوة الإنساني.

وقدم السنيورة خلال اللقاء للموفد البابوي مذكرة تبين رؤية الوفد لجوهر المشكلة الراهنة في لبنان وسبل معالجتها، كما عرض واعضاء الوفد وجهة نظرهم في طرق المعالجة ودور الفاتيكان المميز في هذا الشان.

وقد اكد الموفد البابوي للوفد " تمسك الفاتيكان والحبر الاعظم  بدور لبنان الرسالة وبكونه بلد التسامح والعيش المشترك، واهمية المثابرة على دعم لبنان لكي يستمر في تاديته لرسالته لابنائه وكذلك في محيطه والعالم".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-06-27
06:00 | 2024-06-27
04:00 | 2024-06-27
07:16 | 2024-06-27
07:15 | 2024-06-27
07:13 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24