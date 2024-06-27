Advertisement

لبنان

انجاز تربوي.. 3 طلاب من "اللبنانية" على لائحة الشرف وهذا ما فعلوه!

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1216574-638550861371388744.png
Doc-P-1216574-638550861371388744.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية، ثغرات أمنية في عدد من الشركات العالمية الكبيرة كـ(Yahoo) و(TeamViewer) وبنك (société générale).

واوردت الجامعة اللبنانية في بيان اسماء الطلاب وهم: حسن شيت/سنة ثانية إدارة أعمال في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الأول، أسامة بربر/سنة رابعة هندسة اتصالات في كلية الهندسة – الفرع الأول وأحمد زين الدين/خريج هندسة مدنية من كلية الهندسة – الفرع الثالث.
Advertisement

وقد كافأت منصة (HackerOne) التي يستخدمها الطلاب للإبلاغ عن الثغرات الأمنية، الطلاب بمبلغ مالي وصنفتهم ضمن لائحة الشرف التابعة لها على الصعيدين المحلي والعالمي، فاحتل الطالب حسن شيت المركز الأول على مستوى لبنان والمركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم". 

روابط حسابات الطلاب الثلاثة على (Hackerone):

https://hackerone.com/hassan_sheet

https://hackerone.com/ahmadzed

https://hackerone.com/oussamab_.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-06-27
06:00 | 2024-06-27
04:00 | 2024-06-27
07:16 | 2024-06-27
07:15 | 2024-06-27
07:13 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24