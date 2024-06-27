



وقال الموقع: "بعد 8 أشهر من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل، فإنّ الحرب الشاملة التي تُهدّد بتوسّع الصراع في الشرق الأوسط ربما باتت قريبة".

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كما أشار إلى أنّ "الصراع المتصاعد يُذكّر بحرب لبنان الثانية في تموز 2006، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من 1000 مدني في لبنان، وألحقت الأضرار بالبنية التحتية، وفي الجانب الآخر قتل فيها 160 إسرائيلياً غالبيتهم العظمى من الجنود". ذكرت "الميادين"، أنّ موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي، قال إنّ "حزب الله" في لبنان يشكّل تهديداً عسكرياً كبيراً لإسرائيل، لأنه يمتلك عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين وأكثر من 100 ألف صاروخ".وقال الموقع: "بعد 8 أشهر من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل، فإنّ الحرب الشاملة التي تُهدّد بتوسّع الصراع في الشرق الأوسط ربما باتت قريبة".كما أشار إلى أنّ "الصراع المتصاعد يُذكّر بحرب لبنان الثانية في تموز 2006، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من 1000 مدني في لبنان، وألحقت الأضرار بالبنية التحتية، وفي الجانب الآخر قتل فيها 160 إسرائيلياً غالبيتهم العظمى من الجنود".

وفي هذا السياق، قال الباحث في مركز "ألما" للأبحاث والتعليم بواز شابيرا إنّ "حزب الله" جيش".



وأضاف أنّ "حزب الله" لا يتمتّع بالقوّة النارية أو التطوّر الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي، لكنّه يتمتع بالقدرة على التسبب في أضرارٍ جسيمة وقتل الإسرائيليين".

ولفت "ذا ميديا لاين" أنّ "حزب الله" يمتلك مجموعةً من الوسائل الفتاكة التي يُمكنه من خلالها تحدي إسرائيل، بدءاً من قذائف الهاون غير المتطوّرة وصولاً إلى الصواريخ الدقيقة".



وأوضح شابيرا أنّ "الصواريخ الدقيقة لها طرق توجيه مختلفة، بعضها يستخدم الليزر، والبعض الآخر مزوّد بأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي "INS" التي تستخدم الحاسوب وأجهزة استشعار الحركة، جرى تطويرها في إيران أو سوريا أو لبنان". (الميادين)