أصوات إنفجارات عنيفة سُمِعَت في الجنوب... إليكم ما فعله العدوّ الإسرائيليّ قبل قليل

سُمِعَت أصوات إنفجارات عديدة في مختلف المناطق الجنوبيّة، قبل قليل.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، خرقت طائرات العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت لأكثر من مرّة، ونفذت غارات وهميّة على مستويّات منخفضة، فوق مناطق الجنوب.