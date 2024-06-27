المرتضى محييا قيادة الجيش: نعول عليكم تشذيب بعض شوارع طرابلس من الطفيليات البشرية

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وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بيان شكر وتقدير الى قيادة الجيش لتجاوبها مع طلبه الرامي الى معاونة وزارة الثقافة في تعشيب جدران قلعة طرابلس الأثرية وتنظيف ارضها ومحيطها، وقال: "في الوقت الذي أنتم فيه مستنفرون لمواجهة تهديدات العدوّ الإسرائيلي واعتداءاته السافرة، وجدتم الوقت والعديد لتعينوا وزارة الثقافة وطرابلس على إزالة الأعشاب وتشذيب الشوائب من قلعتها الأثرية لتعيدوا إليها بذلك الرونق الذي يليق بقيمة المدينة وعظمتها وسعيها الى استعادة بهائها".أضاف: "نتطلع ونعوّل عليكم كلّ التعويل لأن تعمدوا إلى تشذيب بعض الشوارع في طرابلس من طحالب بشرية متمثلة بقلة من الأفراد المتفلّتين، لا يتجاوزون العشرات ما برحوا يتلذذون، لا سيما في اوقات الليل، بإطلاق النار وإرهاب الآمنين معكّرين بذلك كل الأجواء الايجابية التي نسعى نحن وسائر المخلصين في المدينة إلى ضخّها فيه".