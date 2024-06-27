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لبنان

الخوري تابع مع ممثلة الـ"UNDP" مشاريع وأنشطة مشتركة بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي

Lebanon 24
27-06-2024 | 06:18
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بحثَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) بليرتا أليكو، في مجموعة من المشاريع والأنشطة المشتركة بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي. 
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وأشار الوزير الخوري الى أن "الأمور تسير وفق ما نصبو اليه في إطار هذه الشراكة"، معدّداً على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من هذه المشاريع الحيوية المشتركة، منها "المكننة وأرشفة المحاكم في قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات، وكذلك متابعة ما يصدر عن الجلسات المتتالية  ل"منتدى العدالة" مع شركاء دوليين، والذي يهدف الى الإصلاح الشامل لقطاع العدالة، وتلبية تطلّع القضاء اللبناني الدائم الى التوافق مع المعايير الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية".

 
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