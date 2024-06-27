مجلس ادارة جديد للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي

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عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية العادية السنوية، من أجل انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وبنتيجة الإنتخاب فازت الشركات الاتية :-"الإعتماد اللبناني للتأمين" ، "ذي كابيتال انشورنس"، "التجارية المتحدة للتأمين"، "المشرق للتأمين"، "اليغ للتأمين" و"نورث اشورنس" .وعلى اثر انتهاء عملية الإنتخاب للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه فانتخب عبدو الخوري رئيسا، إيلي طربيه نائباً له ومحمد الهبري أميناً للصندوق .وبالتالي يكون مجلس الإدارة الجديد كالآتي: عبدو الخوري "التجارية المتحدة للتأمين ش م ل" رئيسا، ايلي طربيه "الإعتماد اللبناني للتأمين ش م ل" نائباً للرئيس، محمد الهبري "أليغ للتأمين ش م ل" أمينا للصندوق، أسعد ميرزا "ذي كابيتال انشورنس ش م ل"، جورج ماطوسيان "المشرق للتأمين ش م ل"،- انطوني الفضل "نورث اشورنس ش م ل"، المحافظ مروان عبود رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير عضو حكمي، نبيل سرور رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان مفوّض الحكومة.