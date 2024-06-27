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لبنان
مجلس ادارة جديد للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي
Lebanon 24
27-06-2024
|
06:21
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عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية العادية السنوية، من أجل انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وبنتيجة الإنتخاب فازت الشركات الاتية :
-"الإعتماد اللبناني للتأمين" ، "ذي كابيتال انشورنس"، "التجارية المتحدة للتأمين"، "المشرق للتأمين"، "اليغ للتأمين" و"نورث اشورنس" .
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وعلى اثر انتهاء عملية الإنتخاب للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه فانتخب عبدو الخوري رئيسا، إيلي طربيه نائباً له ومحمد الهبري أميناً للصندوق .
وبالتالي يكون مجلس الإدارة الجديد كالآتي: عبدو الخوري "التجارية المتحدة للتأمين ش م ل" رئيسا، ايلي طربيه "الإعتماد اللبناني للتأمين ش م ل" نائباً للرئيس، محمد الهبري "أليغ للتأمين ش م ل" أمينا للصندوق، أسعد ميرزا "ذي كابيتال انشورنس ش م ل"، جورج ماطوسيان "المشرق للتأمين ش م ل"،- انطوني الفضل "نورث اشورنس ش م ل"، المحافظ مروان عبود رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير عضو حكمي، نبيل سرور رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان مفوّض الحكومة.
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