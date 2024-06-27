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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالا من وزير خارجية النمسا.. وترأس اجتماعا وزارياً بحث في دعم أهالي الجنوب

Lebanon 24
27-06-2024 | 06:30
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله البحث في العلاقات اللبنانية- النمساوية.
كما تطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والمنطقة، والاتصالات الدولية الهادفة الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
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إجتماع وزاري
 
وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعا وزاريا شارك فيه وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الاجتماعية الاجتماعية هكتور الحجار، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، الامينة العامّة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وتم في خلال الاجتماع البحث في الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الاهالي في الجنوب بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر، اضافة الى تقييم ما تم تنفيذه حتى الان واقتراح خطوات اضافية لمواكبة اي طارئ في حال حصوله.
وزير الداخلية والبلديات

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حضور المدير العام للاحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب.
 
 
 
 
النائب خوري
 
كما استقبل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ايلي خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس.
 
 


النائب عبد المسيح
 
واستقبل  رئيس الحكومة النائب اديب عبد المسيح الذي قال انه"جرى عرض مواضيع إنمائية تخص منطقة الكورة".
 
 

والتقى رئيس الحكومة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
 
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