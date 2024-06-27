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لبنان
أبي رميا: الصحة اولوية لأنها مسألة حياة او موت
Lebanon 24
27-06-2024
|
06:57
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أطلق النائب سيمون ابي رميا صرخة وجع المواطن في قطاع الصحة، بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة في حضور وزيري المالية والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وفراس الابيض، وقال: "أتيت لأتكلم باسم نائب موجوع ينقل وجع المواطنين. انا أتلقى عشرات الاتصالات من المواطنين يوميا حول مشاكل مادية تعيث تأمين الكلفة الاستشفائية او كلفة الادوية، فلا يدخل مريض الى المستشفى قبل ايداع مبلغ ولا يخرج منها قبل دفع كامل الفاتورة، اذ للأسف لا تتعاطى بعض المستشفيات بإنسانية وتأخذ المريض اسيرا حتى يتم تسديد المستحقات الاستشفائية، والمواطن يتعاطى معنا وكأننا مسؤولون او شركاء بجريمة ارتكبت بحقهم. فانا كنائب اعتذر عن عدم استطاعتي تلبية كل الطلبات من خلال تأمين مساعدات مالية من المصارف العاجزة عن تلبية كل الطلبات".
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اضاف: "على المواطن ان يعي ان النائب وسيط بينه وبين السلطة التنفيذية يمثل الشعب تجاه السلطة التنفيذية ولا يمثل الدولة تجاه المواطن. واليوم من هذا المنبر اطالب بإعادة النظر في السياسة المالية على المستوى الصحي لتأمين الحد الادنى من المستلزمات المالية، فالصحة اولوية انها موضوع حياة او موت. واليوم انقل هذه الصرخة ووجع المواطن لوزيري الصحة والمالية واكرر مطالبة وزير الصحة الذي يتجاوب عادة مع مناشداتنا، بأن تكون الى جانب المواطنين في ظل المصائب التي تطال العديد من البيوت، وذلك انطلاقا من واجبات النائب بمساءلة وزارة الصحة عن مسؤوليتها تجاه المواطن".
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