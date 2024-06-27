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لبنان

البستاني: اثرت موضوع مستشفى دير القمر في اجتماع لجنة المال

Lebanon 24
27-06-2024 | 06:58
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أعلن النائب فريد البستاني، في تصريح اليوم في مجلس النواب، انه حضر اجتماع لجنة المال والموازنة التي خصصت لموضوع المستشفيات، مشيرا الى ان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض أوضح "ان هناك تقدما وتعاونا بين وزارتي المال والصحة".
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وقال: "أثرت موضوع مستشفى دير القمر، وكنا وعدنا ان البناء سينتهي العمل به، لكن هناك مشكلة في الموازنة، وهناك بند للمساهمة ليستعمل كبند تشغيلي من اجل هذا المستشفى . وكنت وعدت ان يتم بدء العمل بالمستشفى ونتمنى السير به، فأهل  الشوف ودير القمر بحاجة له".
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