فرعية اللجان بدأت درس اقتراح قانون تمكين البلديات

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون المتعلق بتمكين البلديات جلسة، اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب. وصدر عن اللجنة بعد انتهاء الجلسة البيان التالي:"بدأت اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة اقتراح قانون تمكين البلديات بدرس المواد مادة مادة، وناقشت اليوم المواد 1-2-3 على ان تتابع النقاش يومي الاربعاء والخميس المقبلين في المادة الثالثة وما يليها من مواد".